Satispay: punta a 700 mln volumi annualizzati su prodotti welfare in 2026

In 2025 raggiunta quota 360 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - A dicembre 2025, a due anni dal lancio di SatisWelfare, Satispay ha superato i 41 milioni di euro di volumi mensili di prodotti welfare emessi, portando il valore annualizzato a quota 360 milioni di euro. Sulla base di questo trend, Satispay punta a raggiungere i 700 milioni di euro di volumi annualizzati entro la fine del 2026 per tutti i prodotti welfare. Questi numeri, spiega la societa' in una nota, sono trainati dall'adozione della piattaforma da parte di grandi realta' industriali e dei servizi. Con oltre 30 milioni di euro rimborsati ogni mese al proprio network di attivita' convenzionate, SatisWelfare prevede per tutti i prodotti Welfare la lavorazione del rimborso il giorno stesso dell'incasso e l'accredito sul conto corrente dell'esercente entro un giorno lavorativo.'I risultati ci confermano che siamo sulla strada giusta: vedere che i nostri servizi aumentano la capacita' di spesa dei clienti e il traffico nei negozi di quartiere e' la prova che la tecnologia puo' sostenere l'economia reale', ha commentato in una nota Alberto Dalmasso, Ceo e co-fondatore del Gruppo Satispay.

Satispay vede nel welfare una leva strategica per l'educazione finanziaria: trasformando il benefit in uno strumento digitale e intuitivo, l'azienda punta a rendere il lavoratore un gestore consapevole delle proprie opportunita', facilitando l'avvicinamento a temi complessi come la previdenza complementare e il risparmio.

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(RADIOCOR) 30-03-26 12:37:02 (0286) 5 NNNN