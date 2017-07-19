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            Roma Capitale: in Campidoglio i 25 anni della rete Citta' sane -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - 'Le politiche per la salute - ha sostenuto l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - sono trasversali: non riguardano solo il welfare, ma rientrano in una visione piu' ampia della nostra citta', appartengono alla vita quotidiana delle persone, nei quartieri che si abitano, nelle relazioni sociali, nei servizi accessibili e nelle opportunita' educative e di partecipazione. L'approccio promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' con il modello delle Citta' Sane ci invita a guardare alla salute non come a un tema settoriale, ma come al risultato di politiche pubbliche integrate. 'Fare salute a Roma' significa garantire accesso ai servizi, ridurre le disuguaglianze materiali ed energetiche, promuovere la socialita' e sostenere le persone piu' fragili'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 09-05-26 16:10:55 (0344)PA 5 NNNN

              


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