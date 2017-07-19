Sicilia: 1.220 progetti presentati da 257 enti di formazione professionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - 'Abbiamo finanziato, finora, una formazione utile a chi vuole trovare un'occupazione - afferma l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano - e anche questo avviso va nella direzione intrapresa in questi anni dal governo Schifani, e culminata, nei mesi scorsi, nella sottoscrizione del protocollo di intesa tra Regione, Confindustria e Ance. Quell'accordo individua le qualifiche che meglio rispondono al fabbisogno di competenze delle imprese e del mercato del lavoro siciliano. Ora mi aspetto dalle associazioni degli edili e degli industriali un'azione di informazione e sensibilizzazione dei potenziali beneficiari, affinche' chi intende frequentare un corso di formazione comprenda che per profili chiesti dal mondo produttivo, una volta conseguita la qualifica, esiste la prospettiva concreta di firmare un contratto di lavoro'.

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