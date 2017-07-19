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            Sicilia: parte la formazione antincendio per milleduecento volontari -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - 'Una mobilitazione consistente - dice il presidente della Regione Renato Schifani - che coinvolge centinaia di volontari ai quali rivolgo il mio ringraziamento per il loro impegno in difesa del nostro territorio. Queste esercitazioni consentiranno di testare e rafforzare la cooperazione con i vigili del fuoco e gli operatori del Corpo forestale della Regione. E' un' attivita' importante che punta a consolidare competenze e preparazione di chi operera' sul terreno. Un piano che conferma il ruolo fondamentale della prevenzione, anche nell'ottica di tutela da ogni possibile rischio. In questa direzione, e' strategico il potenziamento in atto degli organici e dei mezzi del Corpo forestale, con l'arrivo di ulteriori autoveicoli da usare nella lotta agli incendi boschivi e di nuovi agenti. I primi 46 hanno completato la fase di addestramento e nei prossimi giorni presteranno il giuramento'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 09-05-26 15:00:20 (0315)PA 5 NNNN

              


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