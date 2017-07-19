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            Confagricoltura: Giansanti, settore strategico, non sia soffocato da burocrazia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - 'L'agricoltura non e' piu' un settore marginale delle politiche europee. E' una delle grandi questioni strategiche su cui si giocheranno sicurezza, competitivita' e stabilita' dell'Europa nei prossimi decenni'. A dirlo e' Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in chiusura del Forum della Confederazione, che si e' svolto a Milano. 'Un settore strategico non puo' essere soffocato da frammentazione normativa, eccesso burocratico e instabilita' regolatoria', aggiunge Giansanti, evidenziando che 'servono governance piu' moderne, regole piu' armonizzate, maggiore capacita' di coordinamento europeo e una pubblica amministrazione capace di accompagnare, e non rallentare, la competitivita' delle imprese agricole'. Per questo, 'Confagricoltura, insieme a Soft Power Club, avvia un Osservatorio su geopolitica e sicurezza alimentare, perche' il settore primario deve diventare un elemento di trattativa a livello geopolitico, dando un reale contributo alla stabilita' e all'economia del Paese'.

            com-dim

            (RADIOCOR) 09-05-26 14:10:52 (0286) 5 NNNN

              


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