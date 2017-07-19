Sicilia: parte la formazione antincendio per milleduecento volontari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione civile, con un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400 operatori e 320 mezzi. Saranno coinvolti 1.200 volontari, appartenenti a circa 240 organizzazioni di volontariato di protezione civile e 200 operatori tra il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale della Regione Siciliana e il dipartimento regionale della Protezione civile, impegnati in simulazioni di scenari ad alta complessita' dedicate agli incendi boschivi e di interfaccia.

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