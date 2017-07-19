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            Calabria: da Regione progetto innovativo per rilanciare i piccoli borghi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - La Regione Calabria avvia un nuovo progetto innovativo con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e rilanciare i borghi del nostro territorio. Nelle scorse settimane la giunta ha approvato la delibera e ora - con l'attivazione del portale - prende il via la fase pilota del programma 'Ripopola Calabria', che punta a favorire l'arrivo di nuovi residenti attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico.

            Si tratta di valorizzare gli immobili inutilizzati dei piccoli centri trasformandoli in abitazioni per chi scegliera' di trasferirsi in Calabria per almeno dieci anni.

            In questa prima fase, la Regione invitera' i Comuni a manifestare il proprio interesse segnalando immobili pubblici disponibili e idonei alla destinazione abitativa.

            L'iniziativa e' rivolta ai borghi con meno di 5.000 abitanti che abbiano registrato un calo della popolazione negli ultimi anni.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 09-05-26 14:02:47 (0284)PA,IMM 5 NNNN

              


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