Calabria: da Regione progetto innovativo per rilanciare i piccoli borghi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Gli immobili dovranno essere regolarmente accatastati, conformi alle norme urbanistiche e destinati ad abitazione. Saranno privilegiate soluzioni abitative adeguate alle diverse tipologie familiari, dai nuclei singoli fino alle famiglie piu' numerose. Il programma si sviluppera' in tre fasi: la raccolta delle manifestazioni di interesse, la verifica della disponibilita' degli immobili e, infine, la definizione di un Piano regionale per la rigenerazione dei piccoli Comuni.

Terminate le prime due fasi, quelle di mappatura dell'esistente, verra' creata una vetrina online degli immobili disponibili, che potranno dunque essere scelti e richiesti da cittadini che vorranno, aderendo al progetto, trasferire la propria residenza in Calabria, impegnandosi a vivere nella nostra Regione per almeno 10 anni.

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