Sicilia: 1.220 progetti presentati da 257 enti di formazione professionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Sono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale - su un totale di 353 iscritti nel catalogo regionale dell'offerta formativa - ammessi al finanziamento dell'Avviso 1, che ha destinato 100 milioni di euro del Programma operativo complementare 2014-2020 ai corsi di formazione professionale per 9.940 disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti nell'Isola. Il decreto degli enti ammessi con riserva e' stato pubblicato dal dipartimento regionale della Formazione professionale. L'avviso consente ai destinatari dei corsi di conseguire una qualifica professionale, spendibile nei Paesi dell'Unione europea; inoltre, tra i profili professionali individuati, anche a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra Regione Siciliana, Confindustria e Ance, ci sono figure tecniche in ambito amministrativo, dell'edilizia, della meccanica, dei servizi commerciali, dell'impiantistica, del web e del marketing.

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