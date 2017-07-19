Roma Capitale: in Campidoglio i 25 anni della rete Citta' sane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Si e' concluso in Campidoglio il Meeting annuale della Rete Italiana Citta' Sane-OMS, dal titolo 'Citta' che si prendono cura. 25 anni di impegno per la salute urbana'. Un'edizione speciale quest'anno perche' con l'evento di due giorni, promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, la Rete ha celebrato anche i suoi 25 anni di attivita'. Un'occasione importante per rilanciare una visione della salute come bene comune da costruire nei territori, attraverso politiche integrate, prossimita', partecipazione e attenzione ai temi sociali e ambientali. In un tempo segnato dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle fragilita', dalle disuguaglianze, dalla crisi climatica, i Comuni si confermano gli interlocutori istituzionali piu' vicini alla vita delle persone e capaci di rispondere con azioni concrete.

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(RADIOCOR) 09-05-26 16:10:12 (0343)PA 5 NNNN