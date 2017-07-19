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            Abruzzo: a ottobre la Regione ospitera' Didacta Italia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Didacta Italia arriva in Abruzzo negli spazi espositivi di Lanciano Fiera dal 21 al 23 ottobre 2026. A darne notizia sono il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e l'assessore all'Istruzione, Roberto Santangelo. Didacta Italia, spin off di Didacta International, il piu' importante evento mondiale dedicato alla scuola del futuro, e' organizzata da Firenze Fiera con la partnership di Indire e in collaborazione con Didacta International. Didacta Italia - Edizione Abruzzo (quinto spin off dopo le edizioni svoltesi in Sicilia, Puglia e Provincia autonoma di Trento) e' rivolta a tutti i livelli di formazione: 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, universita', istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori. Coinvolte tutte le categorie del settore: dirigenti scolastici, docenti, formatori e i principali ordini professionali nonche' gli amministratori locali.

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            (RADIOCOR) 09-05-26 14:35:57 (0298)PA 5 NNNN

              


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