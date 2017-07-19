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            Abruzzo: a ottobre la Regione ospitera' Didacta Italia -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Di 'opportunita' unica per l'Abruzzo' parla il presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo Marco Marsilio. 'La scelta d'intesa con i vertici di Firenze Fiera di portare in Abruzzo la manifestazione di punta della scuola italiana non fa altro che rafforzare una precisa strategia che la Giunta regionale persegue dall'inizio del suo mandato: consolidare l'immagine dell'Abruzzo dandole una connotazione nazionale ospitando grandi eventi. Didacta per l'Abruzzo e' un tassello importante di questa strategia, ma soprattutto e' la conferma che anche i grandi catalizzatori di eventi, com'e' senza alcun dubbio Firenze Fiera, ora guardano all'Abruzzo come partner affidabile con il quale condividere l'organizzazione e la realizzazione di grandi collaborazioni'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 09-05-26 14:37:10 (0299)PA 5 NNNN

              


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