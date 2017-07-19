Stellantis: Fim Cisl, per Melfi giorno importante, nuova fase salvi posti lavoro e indotto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ott - "Aspettavamo da tempo questo momento. La giornata di oggi possiamo definirla l'apripista di una nuova fase, con un marchio come Jeep che gia' nel 2015 diede slancio alla produzione e alle nuove assunzioni. Ci auguriamo che questo nuovo lancio possa arginare la perdita di posti di lavoro, a partire dall'indotto, dove molte aziende sono a rischio chiusura". Lo ha detto Gerardo Evangelista, segretario generale della Fim Cisl Basilicata, commentando l'avvio della produzione della nuova Jeep Compass nello stabilimento Stellantis di Melfi, che "attualmente conta 4.619 dipendenti, di cui circa il 60% e' in contratto di solidarieta', in vigore fino a giugno 2026". La conferma della produzione Jeep a Melfi "riconosce la professionalita' dei lavoratori e la volonta' del gruppo di continuare a investire in Basilicata, dando nuova valorizzazione e impulso al sito di Melfi", ha detto Evangelista, spiegando che questo e' l'inizio, poi "servira' un grande impegno per la salita produttiva, con un incremento graduale delle vetture giornaliere per raggiungere i primi obiettivi minimi entro fine anno. Da inizio 2026 l'obiettivo e' aumentare la produzione e passare progressivamente da un turno unico a tre turni giornalieri, con modalita' differenziate tra le unita' produttive". Dopo la DS 8, prodotta solo in versione elettrica, e la nuova Compass, sia elettrica che ibrida, verso giugno 2026 sara' la volta della DS 7, anch'essa in versione elettrica e ibrida, seguita dalla Lancia Gamma tra settembre e ottobre, in doppia alimentazione. "Se questo programma sara' rispettato e se ci sara' una risposta adeguata del mercato, potremo pensare di tornare ai tre turni giornalieri e ai 15 turni settimanali, assicurando continuita' produttiva e occupazionale al sito di Melfi".

Ars

