Liguria: al via agevolazioni microcredito per il territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Prendono il via Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, le misure agevolative gestite da Mediocredito Centrale per conto della Regione Liguria, finalizzate a facilitare l'accesso al credito e sostenere gli investimenti delle imprese del territorio. Le agevolazioni, promosse nell'ambito del Programma Regionale Liguria 2021-2027 e cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, prevedono un pacchetto integrato di quattro strumenti: riassicurazione fino all'80% dei finanziamenti garantiti dai confidi convenzionati, per importi compresi tra 10 mila e 500 mila euro, abbuono sul costo della garanzia fino al 3% dell'importo riassicurato, contributo in conto interessi pari al 2% del finanziamento garantito, contributo a fondo perduto fino al 50% dell'investimento, per un massimo di 30 mila euro. In particolare, potranno richiedere il contributo a fondo perduto esclusivamente le imprese dell'entroterra, quelle in possesso di marchi di qualita', le societa' con almeno vent'anni di storia, le aziende avviate da non piu' di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, le imprese femminili e quelle guidate da imprenditori under 35.Le domande per accedere alle agevolazioni dovranno essere presentate dalle imprese tramite i confidi convenzionati, che utilizzeranno la piattaforma online messa a disposizione da Mediocredito Centrale.

(RADIOCOR) 14-12-25 17:48:00 (0403) 5 NNNN