Piemonte: formazione europea, bando aperto fino al 31 dicembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Sara' possibile presentare le domande entro il 31 dicembre per la nuova selezione indetta dalla Regione Piemonte per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di quattro mesi da svolgersi presso l'Ufficio di Bruxelles a partire dal 1 marzo 2026. Durante lo stage i partecipanti saranno chiamati a partecipare alle attivita' in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei e fungeranno da supporto ai funzionari dell'Ufficio di Bruxelles. Si tratta della settima selezione proposta dalla Regione.
