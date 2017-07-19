Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Piemonte: formazione europea, bando aperto fino al 31 dicembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Sara' possibile presentare le domande entro il 31 dicembre per la nuova selezione indetta dalla Regione Piemonte per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di quattro mesi da svolgersi presso l'Ufficio di Bruxelles a partire dal 1 marzo 2026. Durante lo stage i partecipanti saranno chiamati a partecipare alle attivita' in ambito di pubbliche relazioni ed affari europei e fungeranno da supporto ai funzionari dell'Ufficio di Bruxelles. Si tratta della settima selezione proposta dalla Regione.

            com

            (RADIOCOR) 14-12-25 17:37:14 (0399) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.