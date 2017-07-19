Ddl Pmi: Bitonci, conseguenze su coperture anche con parziali modifiche a testo

In settimana via libera commissione Camera per ok entro 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "Anche parziali modifiche al testo significherebbe non approvarlo entro l'anno corrente, provocando quindi conseguenze sulle relative coperture finanziarie di bilancio". Cosi' il sottosegretario alle Imprese e il made in Italy, Massimo Bitonci, sul Ddl 'Legge annuale sulle piccole e medie imprese' gia' licenziato dal Senato e attualmente all'esame della commissione Attivita' produttive della Camera, dove il via libera per l'Aula e' atteso entro la prossima settimana (sedute con votazioni sono programmate martedi' e giovedi').

