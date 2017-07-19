Ddl Pmi: Bitonci, conseguenze su coperture anche con parziali modifiche a testo -2

Su nodo 'filiera moda' impegno su un prossimo provvedimento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Il sottosegretario ha chiarito le ragioni della necessita' di far arrivare la Legge annuale sulle Pmi al via libera definitivo entro l'anno intervenendo nella commissione Attivita' produttive, dove le opposizioni sono tornate a contestare quanto disposto dall'articolo 26, introdotto in prima lettura a Palazzo Madama e che istituisce un regime volontario di certificazione unica di conformita' delle filiere produttive della moda, applicabile alle societa' capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera. Uno 'scudo penale', hanno piu' volte sostenuto le opposizioni, anche nell'ultima seduta della Commissione; uno strumento che, ha ribattuto il relatore Fabio Petrella (FdI) ,si "ritiene possa garantire il rispetto della legalita' nella filiera".

Bitonci, si legge nei resoconti parlamentari, "esprimendo apprezzamento per le questioni sollevate", ha nuovamente auspicato di evitare modifiche al testo dando la disponibilita' ad accogliere un eventuale ordine del giorno con cui il Governo si impegna ad intervenire, con un prossimo provvedimento, sulle problematiche emerse nel corso della discussione".

