Affitti brevi: Carmela Lerede entra nel Board di Aigab

Tassello per rafforzare governance associazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Carmela Lerede entra nel Board di Aigab, l'associazione italiana gestori affitti brevi. L'associazione rafforza la propria governance con l'ingresso nel Consiglio Direttivo dell'amministratore delegato di Youcomehere, societa' di property management che opera nel segmento lusso del mercato romano. Lerede e' stata Cfo e Revisore Aziendale in contesti multinazionali, specializzandosi nella valorizzazione di immobili inutilizzati e nel supporto a investitori e proprietari interessati al mercato degli affitti brevi turistici. E' stata inserita tra le 100 imprenditrici italiane protagoniste della mostra 'Made in Italy - impresa al femminile' promossa dal Mimit, oltre che tra le 50 imprenditrici piu' innovative selezionate nel 2023 da Gamma Donna. "L'ingresso di Carmela Lerede nel Board rappresenta un passaggio importante, visto che curera' in maniera particolare i rapporti e le dinamiche relative al mercato degli affitti brevi di Roma Capitale", ha detto Marco Celani, presidente di Aigab, sottolineando che "in un periodo di sfide complesse che le aziende italiane di property management sono costrette ad affrontare, sono sicuro che le competenze della dott.ssa Lerede costituiranno un valore aggiunto non soltanto per i gestori che operano nel territorio romano, ma per tutti gli operatori che fanno e faranno parte di Aigab".

Ars.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-12-25 17:30:26 (0397)IMM 5 NNNN