Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Affitti brevi: Carmela Lerede entra nel Board di Aigab

            Tassello per rafforzare governance associazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Carmela Lerede entra nel Board di Aigab, l'associazione italiana gestori affitti brevi. L'associazione rafforza la propria governance con l'ingresso nel Consiglio Direttivo dell'amministratore delegato di Youcomehere, societa' di property management che opera nel segmento lusso del mercato romano. Lerede e' stata Cfo e Revisore Aziendale in contesti multinazionali, specializzandosi nella valorizzazione di immobili inutilizzati e nel supporto a investitori e proprietari interessati al mercato degli affitti brevi turistici. E' stata inserita tra le 100 imprenditrici italiane protagoniste della mostra 'Made in Italy - impresa al femminile' promossa dal Mimit, oltre che tra le 50 imprenditrici piu' innovative selezionate nel 2023 da Gamma Donna. "L'ingresso di Carmela Lerede nel Board rappresenta un passaggio importante, visto che curera' in maniera particolare i rapporti e le dinamiche relative al mercato degli affitti brevi di Roma Capitale", ha detto Marco Celani, presidente di Aigab, sottolineando che "in un periodo di sfide complesse che le aziende italiane di property management sono costrette ad affrontare, sono sicuro che le competenze della dott.ssa Lerede costituiranno un valore aggiunto non soltanto per i gestori che operano nel territorio romano, ma per tutti gli operatori che fanno e faranno parte di Aigab".

            Ars.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 14-12-25 17:30:26 (0397)IMM 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.