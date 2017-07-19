Piemonte: Asti-Cuneo, inaugurazione 28 dicembre con viceministro Rixi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Domenica 28 dicembre il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, annunceranno ed illustreranno ufficialmente l'apertura al traffico dell'autostrada Asti-Cuneo, fissata da martedi' 30 dicembre. Rixi e Cirio, insieme agli assessori regionali Bussalino e Gabusi, ai sindaci e alle istituzioni del territorio, alle ore 10.30 percorreranno tutta la tratta da Asti fino allo svincolo con la A6 dove si fara' il punto anche sulle opere complementari gia' autorizzate per oltre 40 milioni di euro. Sul tratto tra Roddi e Cherasco verranno ultimati i lavori nei prossimi giorni.

