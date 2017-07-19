Liguria: piano demaniale per tutti i 61 comuni costieri

L'ok anche a Sarzana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - La Liguria taglia il traguardo del 100% di comuni dotati di PUD, Progetto di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime. A completare l'ultimo tassello il via libera dalla Regione al Comune di Sarzana. Il provvedimento e' stato ufficialmente approvato, tramite decreto dirigenziale, su proposta dell'assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola.

Sarzana era l'ultimo Comune costiero ligure a non avere ancora il PUD, ora tutti i 61 comuni costieri sono dotati di un piano che, oltre a definire gli usi del litorale permette anche agli stessi comuni di accedere ai fondi regionali destinati alle spiagge per: ripascimenti, pulizia, sicurezza e accessibilita'.

'E' un risultato duplice - spiega l'assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola - Da un lato dotiamo, finalmente, il Comune di Sarzana di un PUD all'avanguardia, dall'altro terminiamo il quadro ligure coinvolgendo tutti i Comuni costieri. Parliamo di una zona strategica che, grazie al progetto PINQuA da 15mln di euro, sta subendo un generale rilancio atteso da anni con una nuova passeggiata, nuove aree comuni, nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e un plesso scolastico riqualificato".

com-ami

(RADIOCOR) 14-12-25 17:38:48 (0401) 5 NNNN