Piemonte: 3,3mln per film e fiction, ok a 12 progetti

La Regione Piemonte ha chiuso la seconda sessione del bando 'Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive - Piemonte Film TV Fund 2025', misura del Programma FESR 2021/2027 con una dotazione di circa 3,3mln di euro su un totale di 7mln complessivi previsti per il 2025, promosso in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.Il bando incentiva le produzioni a lavorare in regione attraverso contributi a fondo perduto calcolati sulle spese effettuate nel territorio, con l'obbiettivo di attrarre investimenti, generare occupazione e valorizzare la filiera audiovisiva. La seconda sessione ha visto la presentazione di 20 domande, 12 progetti finanziati di cui 3 di animazione e 7 con la presenza di societa' di produzione internazionale. Tra i titoli che vedranno che avranno il territorio piemontese come scenario Gli ultimi giorni di vita di Leonardo Revelli con Valeria Bruni Tedeschi, Valerio Mastandrea, Francesco Gheghi; Nostos di Marco Bechis con Adriano Giannini, Ana Celentano, Vero Gerez, Paula Cohen; Figli della scimmia con Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi; Play with me con McKaley Miller, Garrett Wareing, Lynn Kim Do, David Jonsson; Oltre il tempo con Michele Riondino, Barbara Bobulova.

