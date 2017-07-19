Autostrade: dal 19/12 all'Epifania cantieri ridotti in Liguria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Pronto ad entrare nel vivo da venerdi' prossimo con le prime partenze il piano di alleggerimento dei lavori sulla rete autostradale della Liguria in vista delle festivita' natalizie: dal 19 dicembre fino all'Epifania saranno rimossi i cantieri piu' impattanti. Per quanto riguarda la tratta A10 Savona - Ventimiglia, con l'obiettivo di agevolare la viabilita' in vista delle imminenti festivita' natalizie, Concessioni del Tirreno rimuovera' tutti i cantieri diurni dalle ore 14 di venerdi' 19 dicembre sino alle ore 12 di mercoledi' 7 gennaio 2026.Sulla tratta A12 Sestri Levante - Livorno la concessionaria riaprira' da martedi' 23 dicembre a mercoledi' 7 gennaio la rampa di uscita dello svincolo di Ceparana per i veicoli provenienti da Livorno. I lavori di potenziamento del casello riprenderanno dopo le festivita' per concludersi entro febbraio 2026. Infine, nelle tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sull'Autostrada dei Fiori A6 Torino - Savona da sabato 20 dicembre verra' rimosso il cantiere relativo all'adeguamento della galleria Bricco tra Savona e Altare in direzione Torino. La rimozione di tale cantiere comportera' il dimezzamento dell'estensione dei restringimenti di carreggiata in direzione Torino.Per completare alcune attivita' di finitura, da mercoledi' 7 gennaio e sino al 31 gennaio, in corrispondenza della suddetta galleria verra' posizionata una strettoia ad un'unica corrente veicolare che verra' rimossa nei fine settimana.

