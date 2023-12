Sri Lanka: Banca Mondiale eroga 250 mln $ per riforme economiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 dic - La Banca Mondiale ha erogato 250 milioni di dollari per sostenere nuove misure economiche nello Sri Lanka, in bancarotta dalla crisi finanziaria dello scorso anno. Si tratta della seconda tranche di un finanziamento di 500 milioni di euro, concesso "in considerazione dei continui e soddisfacenti progressi compiuti dal governo nel programma di riforme", ha dichiarato l'istituzione. Il nuovo presidente Ranil Wickremesinghe ha raddoppiato le tasse, abolito i sussidi per il carburante e l'elettricita' e introdotto una legislazione anticorruzione in linea con le aspettative delle istituzioni finanziarie. I nuovi fondi arrivano, dopo il rilancio da parte del Fondo Monetario Internazionale del piano di salvataggio da 2,9 miliardi di dollari, noto come Extended Fund Facility e distribuito su quattro anni, a seguito di un accordo tra lo Sri Lanka e la Cina, il suo principale creditore. L'Fmi ha erogato la seconda tranche del ciclo di aiuti da 337 milioni di dollari. Secondo la banca centrale, il prodotto interno lordo dello Strilanka e' cresciuto dell'1,6% nel terzo trimestre, dopo una contrazione dell'11,5% nello stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante questa ripresa, l'economia ha registrato una flessione del 4,9% nei primi nove mesi del 2023 e il Fmi prevede una contrazione del 3,6% per la fine dell'anno. Ad aprile Colombo e' andata in default con un debito di 46 miliardi di dollari, a causa della mancanza di valuta estera per pagare le importazioni di cibo, carburante, medicinali e altri beni di prima necessita'. Il culmine della crisi e' stato l'assalto, da parte della popolazione, alla residenza dell'ex presidente Gotabaya Rajapaksa.

