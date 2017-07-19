Romagna: Camera di commercio, Fabrizio Schiavoni nuovo segretario generale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - La Giunta della Camera di commercio della Romagna ha designato Fabrizio Schiavoni come nuovo segretario generale dell'Ente per i successivi 4 anni. La nomina sara' formalizzata nelle prossime settimane con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine dell'iter previsto.

Originario di Fano (provincia di Pesaro-Urbino) e 63enne, Schiavoni e' laureato in Giurisprudenza all'Universita' di Urbino e ha un master in Scienza dell'innovazione nella Pubblica amministrazione all'Universita' Cattolica di Milano.

Vanta una lunga esperienza nel sistema camerale, essendo stato per 28 anni segretario generale prima della Camera di commercio di Pesaro-Urbino e poi di quella delle Marche, dove "ha curato le fasi di accorpamento di tutte le preesistenti realta' camerali", sottolinea una nota.

imt-com

