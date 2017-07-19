Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Romagna: Camera di commercio, Fabrizio Schiavoni nuovo segretario generale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - La Giunta della Camera di commercio della Romagna ha designato Fabrizio Schiavoni come nuovo segretario generale dell'Ente per i successivi 4 anni. La nomina sara' formalizzata nelle prossime settimane con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine dell'iter previsto.

            Originario di Fano (provincia di Pesaro-Urbino) e 63enne, Schiavoni e' laureato in Giurisprudenza all'Universita' di Urbino e ha un master in Scienza dell'innovazione nella Pubblica amministrazione all'Universita' Cattolica di Milano.

            Vanta una lunga esperienza nel sistema camerale, essendo stato per 28 anni segretario generale prima della Camera di commercio di Pesaro-Urbino e poi di quella delle Marche, dove "ha curato le fasi di accorpamento di tutte le preesistenti realta' camerali", sottolinea una nota.

            imt-com

            (RADIOCOR) 01-11-25 15:45:22 (0366) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.