            Notizie Radiocor

            Romagna: Camera di commercio, Fabrizio Schiavoni nuovo segretario generale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - Nel corso della sua carriera, Schiavoni ha inoltre diretto l'Unioncamere Marche, il Centro estero, diverse aziende speciali e l'associazione interregionale delle Camere di commercio del Centro Italia, oltre a partecipare a organismi nazionali del sistema camerale. Il neo-segretario ha anche collaborato con la segreteria nazionale di Unioncamere durante le fasi della riforma che ha portato all'attuale assetto organizzativo delle Camere di commercio italiane.

            'Schiavoni con la sua solida storia professionale ed esperienza potra' assicurare lo sviluppo delle azioni e dei progetti della nostra Camera', ha commentato in una nota Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna.

            imt-com

            (RADIOCOR) 01-11-25 15:55:56 (0373) 5 NNNN

              


