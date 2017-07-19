Dati
            Riforme: Casellati, chiuderemo Autonomia e Premierato per fine legislatura

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 31 ott - "Tutte le riforme sono lente: il dibattito sulla riforma della Giustizia e' iniziato 20 anni fa, per la riforma del Premierato la discussione si e' aperta ben 40 anni fa. Credo tuttavia che sia l'Autonomia Differenziata che il Premierato possano arrivare per fine legislatura".

            Cosi' la ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati a margine dell'evento "Lavorando Veneto" organizzato dalla Consulta regionale dei presidenti degli ordini dei Consulenti del Lavoro del Veneto e attualmente in corso al Centro congressi della Fiera di Padova.

