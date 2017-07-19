Ponte Stretto: Morelli (Cipess), 'Andiamo avanti'

Se ci dovesse essere qualche intoppo burocratico risolveremo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - "Andiamo avanti".

Cosi' Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, interpellato da 'Affaritaliani' dopo il pronunciamento della Corte dei Conti sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. "Da un lato il 15% raccolto dalla Lega in provincia di Reggio Calabria alle ultime elezioni regionali e' per noi un referendum che vuol dire si' ponte. Dall'altro lato le oltre 8mila persone che si sono candidate con la societa' Webuild per realizzare l'opera sono posti di lavoro veri per Calabria e Sicilia". E aggiunge: "Siamo per lo sviluppo del Meridione in chiave nazionale ed europea. Quindi, nessun passo indietro. Se ci dovesse essere qualche intoppo burocratico lo risolveremo.

L'obiettivo del ministro Salvini e di tutto il Governo e' quello di fare il Ponte sullo Stretto. E lo faremo sicuramente".

Bof.

