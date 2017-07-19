Ponte Stretto: Cgil, no Corte Conti prova fallimento legalita' Governo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - Secondo il segretario confederale della Cgil Gino Giove, "l'opera viola la Direttiva Habitat e prevede di costruire un pilone su una faglia sismica dove perfino gli enti italiani dicono che non si puo' costruire. E tutto questo non per risolvere i problemi reali del Sud, ma per alimentare un mito politico buono solo per i comizi. Il Governo, invece di rispondere nel merito, reagisce come sempre, attaccando chi osa controllare e scaricando le proprie colpe sulla magistratura contabile, il vecchio trucco del potere che quando non ha argomenti trasforma la critica in persecuzione. Ed e' inquietante che la premier proponga una riforma punitiva contro la magistratura contabile, come se la legalita' fosse un ostacolo e non un dovere. Cosi' si scivola verso una concezione autoritaria del potere, dove chi governa vuole decidere tutto, senza che nessuno possa chiedere conto degli errori', aggiunge. Alla luce di quanto riportato in queste ultime ore da organi di stampa, secondo cui il Governo starebbe valutando di procedere 'con riserva' per far partire comunque i lavori, per la Cgil 'saremmo di fronte a un fatto gravissimo, che attiverebbe il contratto con la societa' concessionaria senza le necessarie garanzie giuridiche e contabili, esponendo il Paese a rischi enormi di esborsi economici e contenziosi miliardari. Il Governo deve fermare questa follia e fare un passo indietro. Attendiamo le motivazioni scritte e valuteremo i prossimi passi utili per tutelare l'interesse collettivo contro ogni spreco di risorse pubbliche. Risorse che vanno impiegate per modernizzare davvero la Sicilia e la Calabria, per l'acqua nelle case, per infrastrutture funzionanti, lavoro stabile di qualita', e per politiche industriali. Con il ritiro del progetto si recuperano 4 miliardi'.

bab

(RADIOCOR) 30-10-25 12:06:04 (0436) 5 NNNN