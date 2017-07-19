Moda: Gdf Gorizia sgominata banda del falso Made in Italy tra Italia e Romania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 3 nov - La Gdf di Gorizia individua un sodalizio criminale che produceva e commercializzava abiti riportanti la falsa indicazione 'made in Italy', in realta' prodotti in Romania, ricostruendone l'intera attivita' produttiva illecita. Le indagini, concluse con la denuncia all'Autorita' Giudiziaria di Gorizia di 5 soggetti responsabili della frode, hanno portato allo smantellamento di un sistema produttivo che ha immesso nei circuiti commerciali italiani ed europei quasi 3 milioni di capi di abbigliamento negli ultimi 5 anni.

L'attivita' d'indagine e' iniziata a seguito di un controllo approntato a ridosso della fascia confinaria durante il quale e' stato identificato un autocarro con targa rumena che trasportava 1.600 capi di abbigliamento da donna recanti l'etichetta 'made in Italy' ma in realta' risultati prodotti in Romania. Le successive indagini hanno fatto emergere l'esistenza di un traffico di abiti femminili prodotti in una fabbrica in Romania, dove lavoravano oltre 100 dipendenti, destinati a essere poi commercializzati in Italia spacciandoli per "made in Italy", attraverso due aziende con sede in Lombardia. Le perquisizioni eseguite nei confronti delle due aziende italiane e dei loro maggiori clienti, situati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, hanno consentito di sottoporre a sequestro ulteriori 1.900 capi di abbigliamento con falsa indicazione di origine poiche' recanti indicazioni quali 'made in Italy' o '100% made in Italy' e di identificare e smantellare l'intero sistema.

Com-col-ric Nel corso delle indagini, inoltre, grazie ad articolati accertamenti svolti sulla documentazione, anche di natura informatica, acquisita nel corso delle perquisizioni e attraverso l'interrogazione delle banche dati in uso al Corpo, era possibile ricostruire compiutamente la filiera commerciale dei capi di abbigliamento.

Le indagini si concludevano con la denuncia all'Autorita' Giudiziaria di Gorizia di 5 soggetti responsabili della frode e con lo smantellamento di un collaudato sistema produttivo in grado di immettere nei circuiti commerciali italiani ed europei quasi 3 milioni di capi di abbigliamento negli ultimi 5 anni.

L'attivita' operativa svolta testimonia il quotidiano impegno della Guardia di Finanza a contrastare le filiere Referente: Col. Andrea Esposito; Contatti: 3204309619 illecite del falso 'made in Italy' e la commercializzazione di prodotti contraffatti, a tutela delle produzioni nazionali che si contraddistinguono per l'alta qualita'.

Al riguardo, si evidenzia che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono presumersi innocenti sino a pronuncia irrevocabile di.

condanna.

