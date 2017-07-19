Moda: Bergamotto (Mimit), 996 certificazioni investimenti richieste da 294 imprese -2

Prorogato il termine per il riversamento spontaneo del bonus (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 nov - "Con quest'ultima procedura - ha sottolineato - si e' introdotta la possibilita' per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attivita' ammissibili al beneficio fiscale. In tal modo, si consentira' alle imprese italiane di investire in ricerca e sviluppo con la certezza che la certificazione rilasciata dai soggetti iscritti all'Albo non potra' essere contestata dall'Agenzia delle entrate per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, al fine di rispondere alle esigenze di certezza e stabilita' avanzate dal mondo delle imprese".

Bergamotto ha quindi fatto rilevare: "Il Governo ha inoltre ulteriormente prorogato il termine previsto per la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta, consentendo alle imprese di scegliere il regime della certificazione anche per i crediti di imposta piu' risalenti, purche' non ancora contestati, o quello del riversamento spontaneo anche per i crediti contestati, consentendo alle imprese di adottare la soluzione migliore rispetto alla fattispecie concreta".

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 02-11-25 13:18:40 (0235)GOV,PA 5 NNNN