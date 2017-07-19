Giustizia: Casellati, sbagliato essere sempre contro novita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 31 ott - "Non puo' essere sempre che di fronte ad una novita' ci sia una resistenza soltanto perche' la novita' e' arrivata.

Dall'altra parte politica occorrerebbe una maggiore collaborazione. Questa collaborazione non c'e' anche se in tempi passati la proposta sulla separazione delle carriere dei magistrati era uguale". Cosi' la ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati a margine dell'evento "Lavorando Veneto" organizzato dalla Consulta regionale dei presidenti degli ordini dei Consulenti del Lavoro del Veneto e attualmente in corso al Centro congressi della Fiera di Padova. "Questa riforma mette sullo stesso piano le parti dell'accusa, il pubblico ministero e le parti della difesa - ha aggiunto la ministra Casellati. - Il giudice diventa quindi un arbitro terzo. Questa e' la grandissima novita' e che offre alle parti un eguale trattamento. Credo che questo creera' una maggiore fiducia da parte degli italiani nel sistema di giustizia".

Col-ric

(RADIOCOR) 31-10-25 11:43:40 (0284) 5 NNNN