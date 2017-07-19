Festival dell'Energia: la 14esima edizione sara' a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 nov - 'L'energia e' oggi piu' che mai una questione cruciale: riguarda la vita quotidiana, l'economia, l'ambiente e la geopolitica. Il nostro compito e' alimentare un dibattito laico, aperto e inclusivo, dove istituzioni, imprese, scienza e opinione pubblica si incontrano e si misurano. Dopo il successo del 2025, l'edizione 2026 cresce in dimensione e impatto, proseguendo il percorso di internazionalizzazione che rendera' il Festival un punto di riferimento per il mondo dell'energia', ha affermato Alessandro Beulcke, fondatore e direttore del Festival. Una novita' della 14esima edizione sara' la collaborazione con la Fondazione Ifab - International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, che portera' nella citta' salentina un focus dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sui sistemi energetici e sulla societa', ampliando lo sguardo del Festival ai temi piu' innovativi e d'attualita'. A partire da gennaio prendera' il via il percorso di avvicinamento 'Road to Festival': appuntamenti riservati a istituzioni, imprese e opinion leader che anticiperanno i contenuti del Festival e ne prepareranno il dibattito. Gli incontri si terranno a Bruxelles (gennaio), Milano (febbraio) e Roma (marzo), dando vita a un laboratorio di policy e confronto multilivello. 'Il Festival dell'Energia e' da molti anni un importante punto di riferimento per il dibattito nazionale nel settore, e lo potra' divenire anche per il dialogo tra l'Europa, le istituzioni nazionali, le imprese e i cittadini. Lecce sara' l'occasione per dare spazio alla visione europea, le scelte gia' intraprese e le priorita' che guideranno i prossimi anni, convinti che il confronto aperto con la societa' civile sia la condizione necessaria per rendere la transizione giusta e condivisa', ha affermato Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Il Festival 2026, infatti, conferma la sua vocazione europea: sono in via di definizione le presenze di rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo, che porteranno la prospettiva dell'Unione su energia, clima e sviluppo sostenibile.

