Educazione finanziaria: 10 mln italiani interessati, 70% si informa sui social -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - Le ricerche online degli utenti sono per l'85% di tipo informativo e riguardano soprattutto il tema trading e finanza (61.8%), a dimostrazione di un grande interesse per temi attinenti a investimenti e risparmio. L'ascolto delle conversazioni online attraverso Talkwalker aggiunge un dato interessante: il sentiment riguardo a temi quali risparmi e mutui e' negativo, segnale di uno stato di ansia e preoccupazione. Anche su TikTok le conversazioni relative a temi finanziari sono in sensibile aumento, #investimenti compare con un +27% rispetto allo scorso anno toccando 171mila occorrenze, #mutuo sale del 140% arrivando a 90mila e #cartedicredito aumenta del 66% raggiungendo le 50mila occorrenze. Gli influencer giocano un ruolo sempre piu' importante nel settore finanziario, non solo come fonte di informazioni ma anche come catalizzatori di tendenze e opinioni. Gli utenti cercano creator con competenze tecniche verticali nel settore finanziario che si esprimano attraverso formati video, ma solo il 3% degli influencer censiti dal report ha prodotto contenuti riguardanti l'informazione in tema di economia e finanza. 'Video e creator sono tra le fonti favorite per il financial learning: questo significa che i brand del settore hanno l'occasione di parlare direttamente agli utenti dimostrandosi dei punti di riferimento, posizionandosi tramite contenuti formativi e informativi', dichiara in una nota Raffaella Pierpaoli, head of content and social di Intarget.

