Carrefour Italia: accordo con Tesisquare per ottimizzare logistica

Focus del progetto e' la tracciabilita' degli asset (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 nov - Carrefour Italia ha firmato un accordo con Tesisquare, azienda italiana specializzata in soluzioni digitali per la gestione della supply chain, per l'avvio di un progetto mirato a ottimizzare e rendere piu' sostenibili i processi logistici, con un focus particolare sulla tracciabilita' degli asset. Il progetto risponde all'esigenza di ridurre le perdite e migliorare la tracciabilita': ogni anno, infatti, tra il 5% e il 10% dei roll container si perde all'interno della rete logistica di Carrefour Italia, generando impatti economici significativi, con costi stimati tra i 70 e i 150 euro per singolo roll container. Per risolvere queste criticita', Tesisquare ha introdotto la soluzione Bluetrace, che sfrutta la tecnologia Ble (Bluetooth Low Energy) per il tracciamento automatico e in tempo reale dei roll container, integrando i dati a sistemi gestionali, garantendo una tracciabilita' completa e una consistente riduzione delle perdite. Il progetto rappresenta un tassello nel percorso di digital transformation di Carrefour Italia, che prevede l'estensione della soluzione a tutta la rete distributiva e l'integrazione con tecnologie emergenti quali IoT avanzato, intelligenza artificiale predittiva e blockchain, per una supply chain sempre piu' smart e sostenibile.

