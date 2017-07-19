Byd: Altavilla, scelti 85 fornitori piemontesi per primo stabilimento europeo

'Agire su costi energia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - 'Vedo un settore della componentistica piemontese estremamente vivace e che sta cercando di guadagnarsi un proprio spazio nella competizione mondiale anche con i costruttori cinesi e prima di tutto con noi di Byd'. Lo afferma in una intervista alla Rai Piemonte, Alfredo Altavilla, special advisor per il mercato europeo di Byd, annunciando che 85 fornitori piemontesi sono stati scelti dalla multinazionale cinese dell'auto per il suo nuovo stabilimento che dovra' nascere entro il 2026 in Ungheria. Si tratta della prima fabbrica di Byd costruita nel vecchio continente. 'Il problema strutturale piu' importante da risolvere e' quello dell'energia. Credo che le aziende di componentistica dovrebbero cercare dalle istituzioni soprattutto un piano strutturale pluriennale per abbassarlo', ha aggiunto.

