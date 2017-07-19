Barilla: investe 10 mln per ridurre Co2 in stabilimenti Emilia-Romagna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - Il progetto, presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per accedere a contributi pubblici, ha ricevuto il parere positivo della Regione, trasmesso a Invitalia, soggetto gestore della procedura.

'Siamo di fronte a investimenti di un Gruppo che rappresenta il Made in Italy nel mondo, rilevanti sia per le risorse messe in campo che per gli obiettivi di sostenibilita' ambientale in essi racchiusi', ha commentato in una nota Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico. 'Gli interventi consentiranno la riduzione strutturale dei costi energetici negli stabilimenti, il rafforzamento della filiera agroalimentare regionale e un effetto moltiplicatore su fornitori locali di componentistica, impiantistica e servizi di manutenzione energetica'. L'Emilia-Romagna, che conta oltre 1.900 addetti Barilla, rappresenta il cuore produttivo del Gruppo.

imt-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-11-25 13:55:36 (0279)FOOD 5 NNNN