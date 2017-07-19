Arredamento: Lago rafforza la presenza in Usa, 5 progetti residenziali a Brooklyn

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - Lago, azienda che opera nel settore del design e dell'arredamento Made in Italy, continua a consolidare la sua presenza nel mercato americano. Nel dettaglio, spiega una nota, la societa' lancia tre progetti residenziali a Brooklyn: Lexe', 28 Herbert Street e Rose Brooklyn. 'Crediamo che il design non sia soltanto estetica, ma un linguaggio che migliora la vita delle persone e plasma le comunita'. Portare LAGO nelle Americhe significa condividere un modo di abitare che nasce in Italia, ma che parla al mondo: leggero, innovativo, sostenibile. Non e' solo espansione, e' un dialogo culturale che trasforma gli spazi e le relazioni che vi nascono' afferma Daniele Lago, Presidente e Head of Design di Lago.

