Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 6 marzo
FINANZA - Bologna: Lectio Magistralis sul tema "La Regolazione Utile dell'Attivita' Bancaria", in occasione dell'inaugurazione Anno Accademico Spisa 2025-2026, organizzata da Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna e Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica. Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Presso Aula Magna Spisa. Anche in streaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Sistema, Beewize.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Eurocommercial Properties. Ore 11,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: revisione rating Fitch.
- Germania: Ordini all'industria m/m, gennaio. Ore 8,00.
- Eurozona: Occupazione t/t finale, T4. Ore 11,00.
- Eurozona: PIL a/a finale, T4. Ore 11,00.
- Eurozona: PIL t/t finale, T4. Ore 11,00.
- Stati Uniti: Vendite al dettaglio ex-auto m/m, gennaio. Ore 13,30.
- Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, gennaio. Ore 13,30.
- Stati Uniti: Salari orari m/m, febbraio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, febbraio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione, febbraio. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Bologna: si conclude "Mecspe 2026", fiera di riferimento per l'industria manifatturiera italiana. Presso BolognaFiere.
- Rimini: si conclude "KEY - The Energy Transition Expo", organizzato da Italian Exhibition Group sul tema della transizione energetica. Nella giornata, alle ore 10,00, l'evento "Clean tech in Europa e Italia: contesto geopolitico e politiche industriali nella transizione", a cura di Ecco, il think tank italiano per il clima. Presso il quartiere fieristico.
- Genova: evento "I sistemi infrastrutturali strategici - Il Rapporto Oti Nord 2025", organizzato da Confindustria Genova e Oti Nord. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per i Trasporti, la Logistica e l'Industria del Turismo. Presso Confindustria Genova, via San Vincenzo 2.
- Milano: evento "L'industria nautica: numeri, mercati e territori", organizzato da Confindustria Nautica. Ore 11,00.
Presso la Fondazione Edison.
- Bologna: convegno "Il rilancio della componentistica automotive italiana tra pressioni normative e competitive", organizzato da Anfia in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro, Camera di commercio di Bologna e Camera di commercio di Torino. Ore 11,00. Presso la sede di Confindustria Emilia Area Centro, via San Domenico 4.
- Genova: evento "Leadership industriale in sicurezza sul lavoro e transizione energetica" organizzato da Aias. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria per l'Autonomia strategica europea, Piano Mattei e Competitivita'. Presso Palazzo San Giorgio, via della Mercanzia 2.
- Alessandria: in occasione degli 80 anni di Ance Alessandria, presentazione della pubblicazione "1946-2026 - Progetti e realizzazioni ad Alessandria e provincia". Ore 17,30. Presso Palatium Vetus, piazza della Liberta' 28.
- Verona: cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ore 20,00. Partecipa, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Presso l'Arena.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).
Red-
(RADIOCOR) 03-03-26 19:36:27 (0707) 5 NNNN