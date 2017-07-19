Webuild: superato 76% avanzamento terzo megalotto SS Jonica in Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ott - E' stato superato il 76% di avanzamento complessivo delle lavorazioni del terzo megalotto della Strada Statale Jonica (SS 106) in Calabria, i cui lavori sono realizzati da Webuild per conto di Anas (Gruppo FS Italiane). Lo comunica la societa', annunciando che e' 'tutto pronto' per l'inizio del varo del viadotto Annunziata e che proseguono in parallelo tutte le altre lavorazioni lungo la tratta calabrese della SS 106 per trasformarla in un asse viario a doppia carreggiata.

Webuild e' impegnata nello sviluppo infrastrutturale del Sud Italia, con progetti strategici per un valore aggiudicato totale di circa 15 miliardi di euro. Per la realizzazione di queste opere Webuild occupa nel Mezzogiorno circa 8.700 persone, tra personale diretto e di terzi, coinvolgendo da inizio lavori una filiera di oltre 7.600 aziende.

Nelle scorse settimane ha raggiunto il traguardo del varo anche il viadotto Ferro. Prosegue in parallelo la realizzazione di altri quattro viadotti - Straface, Monaco, Forno e Stellitano - e continua quella del viadotto Avena.

Continua anche la posa dell'asfalto tra gli svincoli di Sibari e Trebisacce dei primi 18 km che consentira', una volta completate le opere accessorie in realizzazione da parte di Anas, l'apertura al traffico in anticipo rispetto alla fine dei lavori. Nelle prossime settimane e' previsto l'abbattimento del secondo diaframma della Galleria Trebisacce, e continuano i lavori di scavo e rivestimento per le altre dieci gallerie artificiali da realizzare lungo il tracciato.

