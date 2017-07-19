Trentino: 26,5 mln in contributi Ue ai fondi mutualistici contro clima estremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha confermato 26,5 milioni di euro di contributi comunitari per la patrimonializzazione dei fondi mutualistici trentini Ist Mele, Ist Latte e Fitopatie, assegnando a Co.Di.Pr.A. (Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole) oltre la meta' del budget nazionale. Si tratta di un risultato maturato dopo un percorso avviato nel 2019 e sostenuto da Provincia autonoma di Trento, Ministero dell'agricoltura, Agea, Asnacodi Italia e dal sistema agricolo del territorio.

In parallelo, la manovra di bilancio provinciale 2026 stanzia 3,6 milioni di euro per la gestione del rischio, cui si aggiunge l'integrazione di 5,2 milioni riferita alle annualita' 2022 e 2023. L'assessora provinciale Giulia Zanotelli sottolinea in una nota che l'agricoltura trentina, 'da sempre sinonimo di eccellenza', oggi affronta 'clima e mercati sempre piu' instabili, che mettono sotto pressione la redditivita' delle nostre imprese'. Per questo, afferma, 'la gestione del rischio non e' un elemento accessorio, ma una leva strategica per garantire continuita' produttiva e competitivita' al settore', aggiungendo che 'gli strumenti tradizionali non bastano piu': servono soluzioni moderne e integrate'.

