Scioperi: Meloni, flop totale, evidentemente iscritti Cgil sanno dati occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "In tre anni abbiamo rimesso al centro il mondo produttivo, imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti, agricoltori, lavoratori dipendenti. Italiani che non chiedevano mancette ma solo di essere messi in condizione di poter lavorare, di poter investire, di poter assumere e i risultati si vedono.

Oggi l'Italia ha il numero di occupati piu' alto della sua storia e il tasso di disoccupazione e' piu' basso da decenni.

Lo sanno tutti e penso che se ne siano accorti anche gli iscritti della Cgil visto il totale fallimento dell'ennesimo sciopero indetto venerdi' scorso". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo ad Atreju.

