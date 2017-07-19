Trentino: 26,5 mln in contributi Ue ai fondi mutualistici contro clima estremo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Per Andrea Berti, alla guida di Asnacodi Italia e Agriduemila Hub Innovation, studi con le principali universita' confermano 'un cambio strutturale del clima e del contesto economico' e la necessita' di 'risorse pubbliche e strumenti moderni'.

'Questo risultato dimostra che Co.Di.Pr.A. e tutti i componenti dei Comitati di gestione hanno saputo credere in strumenti innovativi', spiega Marica Sartori, coordinatrice dei fondi Ist Mele, Ist Latte e Fitopatie e direttrice di Co.Di.Pr.A.

Accanto ai contributi Ue, Co.Di.Pr.A. ha avviato la liquidazione di oltre 9 milioni di euro agli agricoltori del Fondo Ist Mele per la crisi reddituale del 2022, attivata dall'aumento dei costi produttivi, l'instabilita' geopolitica e la compressione dei prezzi hanno causato perdite superiori al 20%, soglia che consente l'intervento del fondo. Dal 15 dicembre saranno disponibili sul Portale del Socio le posizioni individuali, mentre le liquidazioni partiranno il 22 dicembre. 'La tutela del reddito e' oggi la vera sfida per l'agricoltura', afferma nella nota Giovanni Menapace, presidente di Co.Di.Pr.A., ricordando che nel 2022 molte perdite non sono derivate da problemi produttivi ma da fattori esterni. Menapace segnala inoltre che entro fine anno le compagnie assicurative erogheranno 'oltre 26 milioni di euro di risarcimenti per danni da grandine ed eccesso di pioggia'.

