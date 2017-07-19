Assistenti bagnanti: Mit, diffuso riepilogo con indicazioni per i corsi -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, rilascia le autorizzazioni agli enti di formazione ed esercita la vigilanza sull'attivita' formativa. Queste misure consentono di proseguire senza interruzioni i corsi di formazione, evitando criticita' all'avvio della stagione balneare e assicurando la disponibilita' di personale adeguatamente formato e pronto a garantire la sicurezza in mare, nelle acque interne e nelle piscine.
