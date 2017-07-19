Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Assistenti bagnanti: Mit, diffuso riepilogo con indicazioni per i corsi -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, rilascia le autorizzazioni agli enti di formazione ed esercita la vigilanza sull'attivita' formativa. Queste misure consentono di proseguire senza interruzioni i corsi di formazione, evitando criticita' all'avvio della stagione balneare e assicurando la disponibilita' di personale adeguatamente formato e pronto a garantire la sicurezza in mare, nelle acque interne e nelle piscine.

            com-ler.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 14-12-25 14:51:17 (0308)PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.