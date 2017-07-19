Europa: in Polonia cresce l'euroscetticismo mentre in Ungheria sale la fiducia nell'Ue - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - In relazione alla ricerca, Gazeta Wyborcza ha pubblicato un'analisi degli ultimi dati francesi. 'Il quotidiano ha ricordato che nel 2022 il sostegno all'Unione Europea tra i polacchi era ancora del 92%, ma questa percentuale e' diminuita significativamente di anno in anno - prosegue il servizio -.

Nel 2024, la percentuale di elettori pro-UE era del 77%.

Gazeta Wyborcza osserva che quest'anno Polonia e Francia sono diventate l'"anello debole" dell'Unione'.

I sostenitori della Polexit, prosegue ancora il servizio, 'non sono maggiormente colpiti dai processi politici interni, ma - osserva Gazeta Wyborcza - dalla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Il 77% dei cittadini polacchi considera i combattimenti nel loro vicinato un rischio grave'. La percentuale e' del 36% in Italia. 'Solo il 19% dei polacchi intervistati ritiene che l'UE debba fare la sua parte nella gestione della guerra in Ucraina. E sebbene gli intervistati respingano un'azione europea congiunta contro la Russia, la fiducia nel proprio esercito nazionale e' bassa'.

Non e' tutto: 'Il 69% degli intervistati europei ritiene che il proprio esercito non sia in grado di fornire protezione contro i russi. I francesi sono i piu' fiduciosi, con il 44% di loro scettico nei confronti dell'esercito. Il 58% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco non sia.

sufficientemente efficace contro i russi'. Col - Mad

