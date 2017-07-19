Assistenti bagnanti: Mit, diffuso riepilogo con indicazioni per i corsi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha diffuso un riepilogo organico delle disposizioni applicative relative ai corsi di formazione per assistenti bagnanti contenuto nella circolare (n. 170214) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Le indicazioni rispondono alle richieste di chiarimento pervenute dagli enti autorizzati e mirano a garantire uniformita' e continuita' nell'attuazione della nuova disciplina. I chiarimenti riguardano aspetti fondamentali come i requisiti dei docenti, le condizioni di accesso ai corsi, le certificazioni mediche richieste e la composizione delle commissioni d'esame. E' stata inoltre confermata la possibilita' di utilizzare la didattica a distanza per le parti teoriche, mantenendo in presenza le attivita' pratiche e di tirocinio, e sono state definite le modalita' per il riconoscimento delle qualifiche estere.

