Industria: Urso, ad Atreju l'alleanza tra Ecr e Ppe sul futuro dell'Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - 'Ad Atreju2025 si e' saldata l'alleanza tra ECR e PPE, un'intesa che puo' incidere concretamente sul futuro dell'Europa, a partire dalle scelte di politica industriale come la revisione dei dossier Cbam e auto sui quali la Commissione Ue presentera' le proprie proposte gia' martedi''.

A scriverlo su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

'Non accetteremo misure tampone - ha aggiunto Urso -: serve una svolta chiara, fatta di riforme profonde, efficaci e strutturali. In questa direzione abbiamo condiviso una piattaforma comune con la Germania, che ha raccolto il consenso di una larga maggioranza di Stati membri. In questi tre anni di governo abbiamo cambiato l'Italia, rendendola nuovamente credibile, affidabile e autorevole. Ora, con la leadership di Giorgia, possiamo cambiare anche l'Europa'.

Gdo

(RADIOCOR) 14-12-25 14:47:53 (0306) 5 NNNN