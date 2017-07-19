Stellantis: Jeep inizia produzione Nuova Compass in fabbrica Melfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ott - Inizia oggi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep, brand del gruppo Stellantis, nello stabilimento di Melfi, in Basilicata. La Nuova Compass e' progettata, ingegnerizzata e costruita in Italia. Il modello ha raggiunto oltre 2,5 milioni di vendite in tutto il mondo.

Costruita sulla piattaforma Stla Medium, la Nuova Compass unisce le capacita' della categoria, il design di Jeep, la tecnologia avanzata e la completa liberta' di scelta dei propulsori, offrendo ai clienti la possibilita' di scegliere la tecnologia che meglio si adatta alle loro esigenze, dagli ibridi efficienti all'alimentazione completamente elettrica.

Disponibili varie opzioni, da una e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 195 CV, fino alle versioni completamente elettriche che erogano sino a 375 CV, trazione integrale e un'autonomia di 650 km. Nel 2014 Melfi e' diventato il primo sito di produzione Jeep al di fuori del Nord America, producendo inizialmente la Renegade e successivamente la Compass, comprese le pionieristiche versioni ibride plug-in 4xe. Da allora, oltre 2,3 milioni di veicoli Jeep sono usciti dalle sue linee. Il complesso Stellantis di Melfi si estende su 1,9 milioni di metri quadrati e impiega piu' di 4.600 persone, con una media di anzianita' di impiego che supera i vent'anni. La nuova generazione di Compass si conferma uno dei modelli piu' ampiamente disponibili nella gamma globale di Jeep. Le unita' prodotte a Melfi saranno commercializzate in 60 Paesi in tutto il mondo in Europa, Medio Oriente e Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

