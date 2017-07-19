Regione Lazio: Mediocredito e Cdp sottoscrivono 4 minibond di progetto Basket Bond

Programma sale a 30,5 mln totali, altri 30 mln disponibili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ott - Perfezionati quattro minibond del programma 'Basket Bond Lazio' della Regione Lazio per consentire alle pmi di accedere a nuove fonti di finanziamento. Come nelle precedenti emissioni, Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto i titoli in quote paritetiche per un ammontare complessivo di 8,5 milioni di euro. Le emissioni hanno riguardato Alfa Group (2,5 milioni di euro) che opera nei servizi di cybersecurity; Aalea(2,5 milioni di euro), azienda specializzata in servizi di rilevamento e ispezione sottomarina a distanza; Ferrone (2,5 milioni di euro) brand dell'abbigliamento Made in Italy; JLT Italia (1 milione di euro) attiva nel noleggio di strutture e attrezzature per eventi e spettacoli.

Fino a questo momento il programma ha consentito l'emissione di 30,5 milioni di minibond da parte di 14 piccole e medie imprese del Lazio. Restano circa 30 milioni a disposizione delle pmi della Regione Lazio da utilizzare entro il 31 dicembre 2026. Oltre alla sottoscrizione da parte di Mediocredito e Cdp, il programma prevede il supporto del Fondo di Garanzia Minibond, gestito da Lazio Innova, ed e' strutturato - in qualita' di arranger - da un Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Mediocredito Centrale, Banca Finint, Banca Finnat Euramerica e Bnl Bnp Paribas.

'Lo strumento Basket Bond rappresenta una delle misure piu' evolute messe in campo dalla Regione, che consente alle pmi piu' strutturate di accedere a risorse finanziarie a basso costo con tempi di rientro molto allungati. Un'ottima esperienza che dimostra la maturita' delle nostre imprese', ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Roberta Angelilli.

