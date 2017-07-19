Paramount: Fitch declassa rating a BB+ dopo annuncio acquisizione Warner Bros

Con Rating Watch Negative (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mar - Fitch Ratings ha declassato i rating di default a lungo termine (Idr) di Paramount Skydance Corporation e Paramount Global (Psky) da "BBB-" a "BB+" e gli Idr a breve termine da "F3" a "B". Lo comunica l'agenzia di rating in una nota. Fitch ha inoltre declassato il debito senior non garantito di Psky da "BBB-" a "BB+" con un Recovery Rating di "Rr4". Fitch ha posto tutti i rating su Rating Watch Negative (Rwn). Il declassamento, spiega la nota, 'riflette le pressioni concorrenziali nel settore dei media e i continui ostacoli al free cash flow dovuti a significativi costi di trasformazione'. Fitch ritiene poi 'che la leva finanziaria e il free cash flow di Psky potrebbero rimanere al di fuori delle sensibilita' negative al rating piu' a lungo del previsto'. La Rating Watch Negative, spiega l'agenzia, 'riflette l'incertezza relativa alla proposta di acquisizione di Warner Bros.Discovery'. I potenziali rischi di credito includono quindi 'la potenziale struttura finanziata dal debito', le aspettative 'di un indebitamento significativamente elevato e la limitata visibilita' sulla politica finanziaria e sulla struttura del capitale post-transazione'. Fitch prevede quindi di risolvere la Rwn 'una volta che i termini definitivi della transazione, il mix di finanziamento e le priorita' di riduzione dell'indebitamento post-transazione saranno piu' chiari'.

