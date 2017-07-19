Carmignac: il meeting tra Trump e Xi, una pace fredda, per ora - PAROLA AL MERCATO

di Raphael Gallardo * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 nov - Come previsto, quanto concordato tra Trump e Xi a Busan rappresenta piu' un quadro preliminare per una tregua di un anno che un trattato commerciale, e ancor meno un grande accordo strategico.

I risultati ottenuti segnano concessioni significative da entrambe le parti.

Le concessioni da parte degli Stati Uniti includono il dimezzamento dei dazi del 20% sul fentanyl in cambio di vaghe promesse da parte di Xi di ridurre le spedizioni dei precursori dell'oppioide. Inoltre, i dazi reciproci resteranno al 10% invece che al 36% per un anno. L'espansione della Entities List statunitense alle controllate possedute al 50% o piu' viene pero' rinviata di un anno.

Le concessioni da parte della Cina prevedono la ripresa immediata delle importazioni di soia e altri prodotti agricoli statunitensi, accompagnata da vaghe promesse sull'acquisto di energia Usa. E' stata inoltre confermata la finalizzazione dell'accordo su TikTok, mentre l'introduzione di controlli all'export su terre rare e altre materie prime critiche viene rinviata di un anno.

Cio' che emerge e' il passaggio da una serie di tregue di 90 giorni a un orizzonte temporale annuale. E' chiaramente un elemento positivo, che sosterra' il sentiment dei mercati, anche se restano alcune riserve.

Primo, al momento non e' stato firmato nulla. La chiusura arrivera' durante la visita di Stato di Trump a Pechino in marzo. Fino ad allora, potrebbe verificarsi un nuovo, imprevisto riacutizzarsi delle tensioni (ricordate il pallone spia cinese?).

Secondo, a parte il taglio dei dazi al 10%, questo accordo ci riporta semplicemente alla tregua di Ginevra raggiunta a maggio, prima dell'escalation relativa alla regola del 50% e della ritorsione attraverso i controlli sulle terre rare.

Infine, mancano dai risultati i principali punti critici della rivalita'. Nessuna concessione Usa su Taiwan, nessuna concessione cinese sulla Russia, nessuna discussione sulle vendite di chip avanzati americani. Tutti temi che saranno certamente stati trattati, ma senza esito. Siamo quindi ben lontani da un 'grande accordo'.

Restiamo dunque in un processo di 'decoupling controllato' dopo 40 anni di relazione economica simbiotica.

Sulla carta torniamo a maggio a Ginevra, ma nel frattempo entrambe le parti hanno premuto una volta il 'pulsante nucleare': gli Usa hanno chiuso le scappatoie sulla Entities List e la Cina ha giocato la carta delle terre rare. Questi passaggi hanno messo in moto dinamiche irreversibili. Gli Stati Uniti hanno avviato a velocita' massima la ricostruzione della propria filiera delle terre rare. La Cina ha mostrato al quarto plenum che le priorita' del prossimo piano quinquennale sono ancora una volta la costruzione di un'economia di guerra resistente alle sanzioni. Siamo quindi ancora diretti verso una collisione programmata tra le due superpotenze, e cio' che hanno appena deciso e' una tregua provvisoria di un anno.

Le tensioni quasi certamente torneranno a crescere dopo una cerimonia di firma ben coreografata a marzo. I mercati dovrebbero godersi questo periodo di pace fredda finche' dura.

* Chief Economist di Carmignac "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 01-11-25 13:59:33 (0281) 5 NNNN